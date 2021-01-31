В Минске после пожара в сарае спасатели нашли тело сына хозяина дома

Пожарные нашли в сгоревшей хозпостройке тело 43-летнего мужчины. Фотоиллюстрация: МЧС.

Пожар с погибшим произошел в Минске в субботу, 30 января. Подробности пресс-служба Минского городского УМЧС опубликовала в суточной сводке.

Вызов спасателям на улицу Заслонова поступил днем. Горела хозпостройка на территории частного дома: загорелось имущество, вспыхнула деревянная обрешетка кровли.

Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали возгорание , в внутри сгоревшего сарая нашли обгоревшее тело 43-летнего сына хозяина дома.

- Причины пожара и гибели минчанина устанавливаются, - прокомментировали в пресс-службе.

Всего же минским спасателям за прошедшие сутки пришлось выезжать на пожары дважды и на оказание техпомощи еще 9 раз.

Еще одно возгорание произошло в Ленинском районе Минска. Напротив 70 дома на улице Лучины загорелось помещение бытовки - вспыхнули утеплитель и деревянные элементы кровли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пожар на заводе в Минске: ночью загорелся один цехов МАЗа.

В МЧС рассказали подробности возгорания в одном из цехов Минского автомобильного завода (подробности).

Серьезное ДТП на МКАД: три человека ранены, водитель Mitsubishi скрылся.

В больницу попал водитель Renault и две девушки-пассажирки (подробности).