Стало известно, президент какой страны выдвинул Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2021 года

Европейские политики выдвигают Тихановскую на соискание Нобелевской премии мира 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2021-го года, сообщило литовское СМИ BNS со ссылкой на свои источники.

Однако в пресс-службе Науседы эту информацию отказались официально комментировать.

Напомним, согласно правилам даже после оглашения победителя Норвежским Нобелевским комитетом имена соискателей на премию остаются засекречены на 50 лет. Также известно, что главы стран являются теми людьми, которые могут предлагать кандидатов на получение Нобелевской премии мира. Заявки подаются до 31 января.

Напомним, ранее «Комсомолка» уже писала о том, что Марию Колесникову, Светлану Тихановскую и Веронику Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021-го года. Это сделал представитель парламента Норвегии, депутат Гейр Тоскедаль. Свое решение он объяснил тем, что выдвижение белорусских оппозиционеров сможет привлечь еще больше мирового внимания к мирной борьбе оппозиции в Беларуси.

Также ранее с предложением выдвинуть Светлану и Сергея Тихановских на соискание Нобелевской премии мира выступал и Дональд Туск, депутат Европарламента, экс-глава Евросовета. Политические события в Беларуси европолитик комментировал еще в июле 2020-го года.

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