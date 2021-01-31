До -16 и гололед: Погода в Беларуси на 1 февраля 2021 года

Февраль в Беларуси начнется с минусовых температур и небольшого снегопада. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Как и ожидалось, февраль в Беларуси начнется с минусовых температур - зима не ослабляет свои позиции. А ведь польские синоптики обещали Беларуси и скорые - 27 градусов мороза.

А уже в понедельник, 1 февраля, в Беларуси похолодает до -16 ниже ноля. Такой прогноз назвали БелТА в Белгидромете.

Еще ночью температура опуститься до -11…-5 градусов. При прояснениях морозы усилятся, в некоторых регионах столбики термометров покажут -12…-16 ниже ноля.

В течения дня будет облачная с прояснениями погода. Днем немного «потеплеет» будет всего -3…-8 мороза. При этом синоптики не прогнозируют сильных снегопадов. Небольшие снегопады прогнозируются местами только в северных районах Беларуси.

Кроме того, ночью и с утра в некоторых регионах может быть слабый туман. На отдельных участках трасс - гололед. Ветер в течение суток будет умеренным юго-западного направления.

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