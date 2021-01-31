«Британский» штамм коронавируса добрался до Японии

После взрывной волны заболеваемости коронавирусом Япония фактически "закрылась". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Информация о выявлении в Японии «британского» штамма коронавируса появилась в местном издании Nikkei, информирует ТАСС. Причем в Японии выявлен впервые не просто единичный случай инфицирования, а сразу очаг заражения.

По официальной информации Минздрава, труда и благосостояния Японии очаг заражения «британским» штаммом ковида обнаружен в восточной префектуре Сайтама. Очаг вспыхнул среди работников, которые пообщались с ранее инфицированным человеком.

Всего в Японии «британским» штаммом заразились 64 пациента, все они находятся под меднаблюдением.

Напомним, в Японии властями принято решение с 28 декабря по 7 февраля включительно не выдавать новые визы гражданам всех государств и регионов мира. Попасть на территорию Японии сейчас могут только граждане страны или иностранцы, постоянно проживающие в стране и с долгосрочными визами.

В Японии резкое ухудшение эпидобстановки в связи с коронавирусом произошло в ноябре 2020-го года. На начало января 2021-го года в стране фиксировался взрывной темп заболеваемости и рост числа летальных исходов от «ковида». В последние недели отмечается снижение темпов роста инфицирования COVID-19. Всего в Японии заразились коронавирусом более 385 тысяч человек, умерли свыше 5,7 тысячи пациентов.

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