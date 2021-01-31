Коллапс на границе Беларуси с Литвой: на выезде застряли более 800 фур

Вот такие очереди из фур стоят на выездах из Беларуси в ЕС. Фото: ГПК.

На сайте ГПК в воскресенье, 31 января, появилась информация о внушительных очередях на выезд из Беларуси.

Так только на въезд в Литву скопилось выше 800 большегрузов. Очереди образовались в пунктах пропуска «Котловка», «Каменный Лог», «Бенякони» и «Привалка».

Также по данным Госпогранкомитета есть очереди и на выездах в Польшу и Латвию. В латвийском направлении стоят свыше 80 фур, а в польском - более 120 грузовиков.

При этом на белорусско-украинской границе очередей не наблюдается.

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