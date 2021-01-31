В России начались воскресные акции протестов: проходят задержания, а власти блокируют фейки в соцсетях

В России 31 января повторились акции протестов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трансляцию событий, связанных со второй воскресной акцией протестов, 31 января ведут корреспонденты «Комсомольской правды в России». Протесты в России связаны с митингами в поддержку задержанного блогера и оппозиционера Алексея Навального. Штаб блогера во второй раз призывает россиян выйти на улицы страны в свою поддержку. В первый раз число протестующих составило около 20 - 40 тысячи человек (по официальным и неофициальным данным).

Ранее «Комсомолка» уже писала о том, как началось в России протестное воскресенье, и как к несанкционированным акциям подготовилась полиция Москвы.

В этот раз сообщается о сотнях и десятках протестующих в различных городах России. Появилась первая информация о задержанных. Так на Дальнем Востоке и в Сибири задержали свыше 250 участников несанкционированных акций. Есть сведения и о задержаниях журналистов, в Красноярске и Иркутске. На акциях в Петербурге был задержан рэпер Оксимирон.

Также появилась информация о том, что Генпрокуратура России и Роскомнадзор потребовали от администрации соцсетей блокировать фейки о несанкционированных акциях протестов, пишет ТАСС. Так блокируются посты в социальных сетях с ложными данными о завышенных данных по числу участников протестов 31 января, о якобы произошедших столкновениях с силовиками, фейки о фактах насилия и гибели участников воскресных протестов.

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