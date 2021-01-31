Мингорисполком официально: Ремонтировать дороги в Минске с 1 февраля будут круглосуточно

В Минске ремонтировать ямы на дорогах будут круглые сутки - "24 на 7". Фото: Мингорисполком.

О том, что уже с понедельника, 1 февраля, проезжую часть в Минске будут ремонтировать и днем, и ночью, сообщила пресс-служба Мосгорисполкома в официальном телеграм-канале.

- Просим минчан отнестись к такому решению с пониманием. Ямочный ремонт это работа машин, оборудования, а значит, шумы, вибрации, другие возможные неудобства, - предупредил Александр Дорохович, зампредседателя Мингорисполкома.

Решение о ямочном ремонте дорог в столице в круглосуточном режиме было принято на днях. Также рабочими днями в «Горремавтодор Мингорисполкома» станут и суббота с воскресеньем. Круглые сутки будут работать и горремавтодоры минских микрорайонов, и «Макродор» - асфальтобетонный завод.

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