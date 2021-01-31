Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 31 января 2021 года: умерли 10 человек, заразились еще 1766

Вот сколько белорусов заболели коронавирусом с начала пандемии. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Минздрав Беларуси опубликовал в телеграм-канале официальную статистику по заболеваемости коронавирусом на воскресенье, 31 января.

Так стало известно, что за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 1 тысячи 766 пациентов. Всего с начала пандемии COVID-19 в Беларуси «ковидом» заразились 248 тысяч 336 человек.

- За сутки в Беларуси выписаны из медучреждений 2 тысячи 339 пациентов, - пояснили в ведомстве.

При этом за все время в стране коронавирусом переболели и были выписаны более 248 тысяч «ковидных» пациентов.

Количество проведенных с начала пандемии тестов превышает число в 4,47 миллиона тестов. Только за последние сутки было сделано 19 тысяч 358 тестов.

К сожалению, обновилась и статистика летальных исходов. А сутки умерли еще 10 человек. Всего за весь период распространения коронавируса в Беларуси скончались 1 тысяча 718 пациентов с выявленным COVID-19.

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