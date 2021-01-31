Беларусь получила от Датского Красного Креста более 1 миллиона защитных масок

Датский Красный Крест передал в Беларусь защитные маски, чтобы ими могли пользовать соцработники и медики. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что Датским Красным Крестом передано в Беларусь 1,32 миллиона защитных масок, сообщили БелТА в БОКК.

В Белорусском обществе Красного Креста сообщили , что новая партия гуманитарной помощи от Датского Красного Креста поступила совсем недавно. В декабре 2020-го года в Беларусь от Дании было пожертвовано свыше 24 тонн одежды и мягких игрушек, половину гуманитарного груза передали в Витебскую облгранизацию БОКК и еще столько же в Гомельскую.

- В борьбе с распространением коронавируса Красный Крест объединил все свои ресурсы, чтобы оказать качественную помощь нуждающимся. Это и медики, и соцработники, и волонтеры, и сотрудники БОКК. А обеспечивать их важными ресурсами в работе помогают жертвователи - простые белорусы, представители бизнес-сообщества, а также международные партнеры, - рассказали в обществе.

В условиях пандемии коронавируса Красный Крест не оставляет работы по основным направлениям: доставка на дом предметов первой необходимости, помощь мед- и соцработникам, поддержание работы медико-социальной службы Красного Креста «Дапамога», а также психосоциальная поддержка (телефоны инфолинии БОКК: 201 для мобильного телефона и 122 - для городского).

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