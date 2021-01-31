«Прячься до конца своего никчемного существования»: брестчанину грозит тюрьма за травлю сторонников власти

Фото: МВД

Электромонтеру из Бреста грозит серьезное наказание за угрозы, которые он рассылал людям, «публично высказавшихся в поддержку государственной власти», как сообщает МВД.

– В эмоциональном порыве молодой человек оскорбил в сети и отправил десятерым сотрудникам милиции и гражданским людям СМС с угрозами применения насилия, - уточняют в МВД.

Этими сообщениями заинтересовалось управление собственной безопасности МВД.

Подобного рода кибербуллинг, то есть травля в интернете, подпадает не только под Кодекс об административных правонарушениях, но и под Уголовный кодекс. В настоящее время материалы проверки милиции изучают следователи. По некоторым эпизодам возбуждены уголовные дела по статье 364 статьи (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). За это может грозить до 6 лет лишения свободы.

Милиция опубликовала фрагмент видео, где парень извиняется перед сотрудниками милиции, которым отправил угрозы.

– Извиняюсь, признаю свою ошибку, выводы сделал, - говорит 21-летний брестчанин.