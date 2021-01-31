Вот у кого и сколько миллиардов долларов Беларусь заняла в 2020 году. Угадаете страны кредиторы?

В 2020 году Беларусь одолжила у других стран и международных банков более 3 миллиардов долларов США. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В пресс-службе Минфина Беларуси рассказали, что Беларусь в 2020-ом году заняла на внешних рынках свыше 3 миллиардов долларов.

На 1 января 2021-го года сумма госдолга Беларуси составила 57,8 миллиарда белрублей. По сравнению с началом 2020-го года это на 13 миллиардов рублей или на 29 процентов больше.

Сумма внешнего госдолга на начало 2021-го года - 18,6 миллиарда долларов.

- С учетом курсовых разниц увеличение внешнего госдолга составило 1,4 миллиарда долларов или 8,4 процента, - подсчитали в Минфине.

Всего в 2020-ом году Беларусь привлекла внешних госзаймов на 3,146 миллиарда долларов. Часть суммы - облигации, размещенные на внешних финрынках (около 1,4 миллиарда долларов). А также это займы у других стран и финучреждений: правительство и банки России - 1,051 миллиарда долларов, ЕФСР - $500 миллионов, экспортно-импортный банк Китая - более $126 миллиона, Международный банк реконструкции и развития - $67,1 миллиона, ЕБРР и СИБ - 11 миллионов долларов США.

Также в течение прошлого года на погашение внешнего госдолга Беларуси потрачено более 1,6 миллиарда долларов. Госзаймы погашались перед российскими правительством и банками ($709,4 млн), банками Китая ($430,3 млн), ЕФСР ($376,9 млн), МБРР ($112,3 млн), а также товарно-кредитной корпорацией США ($3,6 млн), ЕБРР и СИБ ($2,8 млн).

Госдолг внутри страны составил на 1 января 2021-го года 9,9 миллиарда белорусского рубля. Он вырос с начала года на 1,1 миллиарда рублей или на 12,9 процента.

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