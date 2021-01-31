На акции в Санкт-Петербурге задержали и потом отпустили рэпера Оксимирона

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В России в воскресенье 31 января продолжаются акции в поддержку Алексея Навального.

Как сообщает российский телеканал «Дождь», на одной из таких акций в Санкт-Петербурге задержали рэпера Оксимирона (настоящее имя - Мирон Федоров). Он вышел на акцию в свой день рождения - ему 31 января исполнилось 36 лет.

По информации менеджера рэпера Евгении Муродшоевой, Мирона отпустили из полицейского участка без составления протокола за участие в несанкционированной уличной акции.

Напомним, протесты в России начались после задержания оппозиционного политика Алексея Навального две недели назад. Его взяли под стражу прямо в московском аэропорту по его возвращении из Германии, где он лечился после попытки отравления.

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