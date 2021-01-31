В Минске задерживали журналистку из Швейцарии

В Минске 31 января на акциях протеста задержали не менее 40 человек. Об этом сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна» и телеграм-канал «Списки Окрестина».

Среди задержанных оказалась и швейцарская журналистка Люция Чирки. Уточняется, что у нее есть журналистская аккредитация. Около 17:00 в посольстве Швейцарии в Минске добавили, ее освободили.

По информации «Белсат» задержания происходили в центре Минска – в районе станции метро Октябрьская на проспекте Независимости.

Акции протеста были связаны с инициативой признать бело-красно-белый флаг экстремистской символикой. На днях это прокомментировала Генпрокуратура – по информации ведомства, готовятся документы, чтобы узаконить инициативу.