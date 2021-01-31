Петиция в защиту бело-красно-белого флага собрала в 500 раз больше, чем обращение в Генпрокуратуру

Белорусы собирают подписи в защиту бело-красно-белого флага. Фото: Оксана БРОВАЧ

По состоянию на 17 часов 31 января петиция в защиту бело-красно-белого флага собрала более 56 тысяч подписей. И количество подписавшихся под обращением увеличивается.

– Бело-красно-белый флаг, который был государственным флагом Беларуси с 1991 по 1995 год, является примером нематериальной культурной ценности. Мы считаем, что запрет на использование бело-красно-белой символики не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей, - говорится в документе.

Обращение было создано в ответ на коллективное обращение о признании бело-красно-белого флага экстремистским. Как сообщается, под этим письмом подписалось около 100 человек, и на основании него, как позже комментировала Генпрокуратура, готовится пакет документов о том, чтобы законодательно закрепить инициативу.

Сбор подписей в защиту флага планируется закончить 5 февраля. Обращение также направят в Генпрокуратуру, а также в Министерство культуры.