«Может, они запретят носить красный в снежную погоду?» Гимнастка Милетина Станюта предложила устроить флешмоб.

Таким фото Милетина Станюта дала старт флешмобу.

Милетина Станюта отреагировала на скандальную инициативу признать бело-красно-белый флаг экстремистским. Напомним, с таким обращением около 100 человек обратились к властям. Генпрокуратура заявила, что готовит соответствующий пакет документов. Белорусы в это время собирают подписи в защиту флага.

– С флагом все понятно, а вот, например, с таким выбором цвета в снежную погоду? А что если правда устроить фото флешмоб: выкладывать в сеть себя или друзей, или собак в красном посреди снега? - пишет в соцсетях Милетина Станюта.

Она разместила фотографию, где она в красном гимнастическом костюме показывает трюк на фоне снега. Снимок сопровождается хэштегом #бчбчеллендж.

– Может, они возьмут и запретят тогда инстаграм? Или носить красный в снежную погоду? Или прикажут не продавать красную помаду бледным девушкам ? А может будет запрещено класть помидоры в белые продуктовые корзинки? - иронизирует гимнастка.

В инстаграме, кстати, по предложенному Милетиной хэштегу можно найти пару десятков фотографий людей и собак в красном на фоне снега.