Фото: инстаграм Елены Левченко

Белорусская баскетболистка Елена Левченко подписала контракт с греческим клубом «Панатинаикос». Об этом спортсменка сообщила в инстаграме.

– Когда во мне сомневались, я работала еще усерднее. Когда мне говорили, что я больше не буду играть, я не слушала. И когда мне сказали забыть об этом и идти дальше, я прислушалась к своему сердцу и никогда не теряла веры. Это был долгий путь, но сейчас я здесь. Я счастлива и благодарна за то, что являюсь частью семьи «Панатинаикоса»: с огромной историей и классными болельщиками. Спасибо, что пригласили меня, – цитирует Елену Левченко Tribuna.com со ссылкой на ее аккаунт в инстаграме.

Елена Левченко отбыла 15 суток ареста за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Она была задержана в аэропорту – собиралась на реабилитацию за границу.

Баскетболистка участвовала в составе национальной сборной Беларуси в Олимпийских играх в 2008 и 2016 годах. В 2010 стала лучшей центровой чемпионата мира и играла в финале женского турнира NBA.