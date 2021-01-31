В России вскоре начнется тестирование вакцины «Спутник V» на онкобольных

В России продолжаются испытания вакцины «Спутник V».
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Россия намерена приступить к тестированию отечественной вакцины «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями. Об этом радио «Говорит Москва» сообщил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
По словам специалиста, исследования начнутся в ближайшие полтора месяца. Уже формируются группы испытуемых, которым будет введена вакцина.
Ранее поступала информация, что российскую вакцину «Спутник V» следует с осторожностью применять на пациентах с онкологией, поскольку воздействие препарата на организм таких людей достаточно не изучено.
По данным Минздрава РФ, подобные тесты в мире еще не проводились.
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