В Минске в ДТП пострадал 12-летний пассажир

Фото: ГАИ

В ДТП на Мельникайте-Заславской в Минске пострадал 12-летний пассажир автомобиля «Сузуки». По предварительной информации отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, водитель «Тойоты», который ехал в направлении Мельникайте со стороны проспекта Машерова, на перекрестке не уступил дорогу водителю «Сузуки». Тот выезжал со стороны Раковской к Заславской.

В результате удара «Сузуки» ударился с «Шевроле».

Мальчик, который находился в «Сузуки», был пристегнут ремнем безопасности. Он ехал на переднем пассажирском сидении. Его доставили в больницу для осмотра, о серьезных повреждениях, угрожающих жизни, не сообщается.

По факту ДТП проводится проверка.