Генпрокурор рассказал, кого в Беларуси будут наказывать за экстремизм

Генпрокурор намерен жестче наказывать за экстремизм. Фото: belta.by

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед рассказал, как Генпрокуратура будет бороться с экстремизмом.

По словам Генпрокурора, ведомство предлагает внести изменения в КоАП, Уголовный кодекс, закон о противодействии экстремизму и другие связанные с этой темой документы изменения. В частности, предполагается расширить круг лиц, которые могут понести ответственность за экстремизм.

– Речь идет о том, чтобы дополнить некоторые статьи Уголовного кодекса нормами о том, что уголовной ответственности будут подлежать не только организатор экстремистских формирований, их руководитель, но и любые участники, а также лица, которые оказывают содействие экстремистским формированиям, их финансируют и в любой иной форме способствуют экстремистской деятельности, – цитирует Шведа belta.by.

Он также добавил, что речь идет о любых проявлениях экстремизма, в том числе, о распространении запрещенной символики, разжигании розни.