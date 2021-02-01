Подросток скальпелем изрезал сиденья в поезде. Вот как могут наказать его и родителей

Подросток ехал домой с учебы и резал скальпелем сиденья в поезде. Что будет с ним? Фото: Минский ОВД на транспорте.

15-летний подросток изрезал обивку сидений в двух вагонах поезда. Сделал он это скальпелем. На спинке одного из сидений вырезал квадратный лоску, на втором прорезал волнистую линию через всю скамью.

Молодой человек живет в Марьиной Горке. Развлекался он таким образом, возвращаясь с учебы домой. Мотивов своего поступка подросток не смог объяснить, когда сотрудники Минского ОВД на транспорте его задержали. Сейчас материалы проверки по факту порчи имущества переданы в Пуховичский РОСК, там действиям юноши дадут правовую оценку.

-За подобные проступки может наступить административная или уголовная ответственность. Но независимо от того, какой вид наказания применят к подростку, возмещение причиненного ущерба является обязательным, - напомнил заместитель начальника Минского ОВД на транспорте Геннадий Завацкий.

Как же могут наказать подростка? Его могут привлечь к административной ответственности за умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в незначительном размере и оштрафовать на сумму до 1450 рублей (50 базовых). Родителей молодого человека могут привлечь к ответственности за ненадлежащее его воспитание и оштрафовать на сумму до 290 рублей.

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