Возможна ли амнистия в ближайшее время в Беларуси, ответил генпрокурор Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Возможна ли амнистия в ближайшее время, ответил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в эфире программы «Неделя» на СТВ. По словам главы ведомства, «эта тема обсуждалась», и в итоге решили оценить подходы, концепции к тем взглядам, которые практически применялись прежде. Гепрокурор предположил:

- К принятию амнистии наше государство в дальнейшем будет подходить более взвешенно в этих вопросах.

Напомним, Швед также рассказал о деятельности Гепрокуратуры в вопросе борьбы с экстремизмом.

По словам руководителя ведомства, предлагается внести изменения в КоАП, Уголовный кодекс, закон о противодействии экстремизму и другие связанные с этой темой документы изменения. В частности, предполагается расширить круг лиц, которые могут понести ответственность за экстремизм. При этом под экстремизмом также понимают распространение запрещенной символики.