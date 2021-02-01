Переговоры о поставках вакцины от COVID-19 из Китая в Беларусь уже начались

Переговоры о поставке в Беларусь китайской вакцины уже начались. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Переговоры с двумя китайскими компаниями о поставках вакцины от коронавируса ведет Министерство здравоохранения Беларуси. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на посла Беларуси в Китае Юрия Сенько.

Юрий Сенько дал интервью телеканалу СТВ.

"Что касаемо вакцины, министерство здравоохранения Беларуси очень активно ведет с участием посольства Беларуси в Китае переговоры в двумя китайскими компаниями, которые сегодня вышли на очень высокую точку в разработке своей вакцины. Одна компания уже получила регистрацию со своей вакциной, и с этой компанией уже прорабатывается заключение договора на поставку вакцины в Беларусь", - цитирует посла Интерфакс.

К Китаю обратилось уже множество стран, желающих получить вакцину. В числе первых ее получит Беларусь, сказал посол и отметил, что этот аспект также оговаривался в телефонной беседе между Александром Лукашенко и председателем КНР Си Цзиньпином.

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