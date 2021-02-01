Ученые рассказали, как выглядит язык заболевшего коронавирусом

Медики рассказали, что появляется на языке у четверти больных ковидом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

О достаточно распространенном симптоме COVID-19 рассказывает Медицина и наука со ссылкой на The British Journal of Dermatology. В ряде случаев распознать заболевание можно по изменениям на языке больного.

По результатам наблюдений, почти четвертая часть заболевших коронавирусом жалуются на проблемы в полости рта, в частности, на появление на языке шишек, воспалений и припухлостей.

Ученые предполагают, что таким образом реагирует на присутствие коронавируса в организме ангиотензинпревращающий фермент (АПФ). Наибольшее количество его находится в области языка, что объясняет такую реакцию.

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