Белорусский военпром начал шить маски для гражданских больниц и создал новую ракету

Белвоенпром начал шить средства индивидуальной защиты для гражданский больниц. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусский Госкомвоенпром совместно с ОАО «Техника связи» разработали и выпустили первую партию медицинских масок. Средства индивидуальной защиты уже проходят клинические испытания в учреждениях Минздрава. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса.

-Сегодня можно с уверенностью сказать, что у Республики Беларусь есть официально сертифицированное изделие - маска медицинская первого и второго типа, а также средство индивидуальной защиты - а именно, полумаска фильтрующая класса FFP3 и FFP2, - рассказал Дмитрий Пантус.

На эти изделия в январе 2021 года получен официальный сертификат в соотвествии с требованиями Таможенного союза и ЕАЭС.

В 2020 году Госкомвоенпром поставил силовым ведомствам более 2,2 тысячи единиц разных типов вооружений и техники, более 800 единиц средств связи, порядка 1,35 тысячи единиц телекоммуникационного оборудования.

Вот что Дмитрий Пантус рассказал о развитии ракетного вооружения в Беларуси:

"В феврале этого года на территории Беларуси мы продолжим испытания и, думаю, завершим их. И можно будет с уверенностью сказать, что ракета средней дальности на 70 км у Республики Беларусь появилась. Касательно ракеты большей дальности, такая работа тоже проводится. Мы фактически с нуля создали коллектив, который этим занимается. Выходим на практические испытания данного изделия".

Военпром намерен показать 240 новых разработок в макетном или натурном образце на 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021, отметил Дмитрий Пантус.

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