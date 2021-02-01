В Германии задержали партию контрабандных шпицев из Беларуси. Фото: zoll.de

Недавно в Германии белорус попался с партией дорогих щенков, которых незаконно ввез в страну. Речь идет о пяти особях померанского шпица. 26 января на автобане машину из Беларуси оставили для проверки сотрудники немецкой таможни и сразу ничего контрабандного не обнаружили: ни алкоголя, ни табака, ни лишних денег. 43-летний водитель заверил, что едет в Бельгию, чтобы искать там работу.

Однако настойчивость таможенников принесла плоды: при более пристальном осмотре салона они заметили одеяла за пассажирским сидением, а там - два укрытых небольших контейнера для животных. На вопрос о пяти шпицах белорус ответил, что тоже везет их в Бельгию - якобы хочет показать там щенков ветеринару и сделать им тесты ДНК. У водителя были даже паспорта животных и ветеринарные справки, выданные в Беларуси. Однако таможенники выяснили, что паспорта собачек не соответствуют шпицам. Оказалось, что и таможенных документов на ввоз животных нет, говорится в информации на сайте zoll.de.

В итоге белоруса заподозрили в контрабанде - ведь щенков померанского шпица здесь можно продать по цене до 3700 евро за одну особь. Пока живой груз передали ветеринарной службе - на том основании, что животные находились в слишком маленьких контейнерах и не имели доступа к воде и еде, а также по подозрению в незаконном перемещении их через границу Евросоюза.

Отметим, что в Беларуси цены на щенков померанского шпица гораздо ниже - от 200 евро. Напомним, белый шпиц есть у Александра Лукашенко, который переодически демонстрирует питомца на камеру.