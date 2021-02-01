Стало известно, почему может быть лучше перенести ковид в тяжелой форме, чем в легкой

Ученые рассказали, какие преимущества могут быть у тех, кто перенес ковид в тяжелой форме. Фото: АБРАМОВ Андрей.

Те, кто перенес CОVID-19 в легкой форме, могут иметь преимущество перед людьми, переболевшими легко, заявили медики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследователей из Института иммунологии в Ла-Хойе.

Проверены были образцы крови 39 человек с коронавирусом и десяти не болевших. 17 человек перенесли ковид легко, 13 были госпитализированы, девять оказались в реанимации. Оказалось, что люди с легкой формой коронавируса имели более слабые ответы CD8+Т-клеток. Исследователи связали это с истощением Т-лимфоцитов у тех, кто болеет легко.

Ученые предполагают, что люди, перенесшие ковид тяжело, будут иметь преимущество - более сильный и долгосрочный иммунитет .

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