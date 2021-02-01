Курил и сгорел. Тело мужчины нашли спасатели в горящем доме

Из-за неосторожности при курении мужчина погиб, а его дом сгорел. Фото: МЧС.

В деревне Казечки Оршанского района на пожаре погиб мужчина. Это случилось в ночь на 1 февраля, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре пришло в 00.52. Когда спасатели приехали в Казечки, дом горел открытым пламенем, крыша и потолочные перекрытия уже обрушились. В 03.18 сотрудники МЧС нашли в комнате на полу обгоревшее тело хозяина дома. Оно было засыпано слоем обрушившихся конструкций.

Погибшему мужчине было 44 года. Предположительно, он допустил неосторожность при курении, и от этого начался пожар. В доме уничтожена кровля, потолочное перекрытие, имущество, стены повреждены.

В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.