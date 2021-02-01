Ну и ну! Посчитайте, сколько снеговиков слепила семейная пара под Брестом

Посчитайте, сколько снеговиков слепила семейная пара под Брестом Фото: СОЦСЕТИ

В Брестской области, наконец-то, тоже выпал снег и установились морозы. Семейная пара, жители самой теплой области Беларуси, настолько соскучились по настоящем зиме, что не смогли остановиться, начав лепить снеговиков. Лишь тогда остановились, когда число зимних персонажей достигло символического 21. Супруги объяснили: 21-й век, 21-й год, поэтому - 21 снеговик!

Снежную шеренгу сфотографировала в дачном поселке в Брестской области соседка «скульпторов» Елена Милевская 29 января, рассказала она KP.BY.

Посчитайте, сколько снеговиков слепила семейная пара под Брестом Фото: СОЦСЕТИ

- Сегодня проходила мимо, обратила внимание на этих красавчиков! Меня слегка качнуло! - написала Елена на своей странице в Фейсбуке.

Пост стал популярным и быстро набрал больше ста реакций. В комментариях пользователи соцсети высказывали свой восторг, а некоторые заметили, что носов-морковок не на всех хватило.