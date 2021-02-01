В Гродно нога ребенка застряла в морском контейнере

Мальчик играл, взобравшись на морские контейнеры, оступился и застрял. Фото: МЧС.

31 января спасатели пришли на помощь ребенку в Гродно. Нога мальчика застряла между двумя морскими контейнерами, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение, что ребенок в беде, поступило в 17.01. Спасатели выехали на Индурское шоссе к строительному магазину. Оказалось, что на территории магазина стоят морские контейнеры. Мальчик играл на улице, забрался на контейнеры и оступился. Его нога оказалась зажатой между двумя контейнерами, сам он не смог освободиться.

Спасатели извлекли ногу ребенка при помощи специального инструмента. Мальчика осмотрели медики, он не пострадал, госпитализация не понадобилась.

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