«Неизгладимо обезображены лица». По Поставскому району ехал уставший водитель, и вот чем это закончилось

Мужчину будут судить за ДТП в августе - он управлял авто, когда был сильно утомлен, и врезался в другую машину. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Поставском районе будут судить водителя, по вине которого пострадали несколько человек, у двоих неизгладимо обезображены лица. Дело уже направлено в суд, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

Авария произошла 16 августа 2020 года. 30-летний мужчина ехал на автомобиле Seat Altea по 54-му километру дороги Р-110 через агрогородок Юньки. Водитель был сильно утомлен и утратил контроль над автомобилем. Машина выехала на встречку и столкнулась с встречной Audi A4. У водителя «Ауди» не было возможности избежать аварии. Скорость Seat Altea была около 60 км/ч.

Серьезно пострадали все, кто ехал в «Ауди». Водителю пришлось долго лечиться, у двоих пассажиров неизгладимо обезображены лица, третий пассажир – ребенок – получил серьезные травмы, опасные для жизни.

Водителю Seat Altea может грозить лишение свободы до пяти лет – это максимальное наказание, предусмотренное за нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

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