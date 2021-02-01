СК: при акциях протеста в Пинске пострадали больше 50 милиционеров

При протестах в Пинске повредили милицейское авто. Фото: БелТА из материалов дела

Во время массовых акций протеста в Пинске после президентских выборов 9 и 10 августа пострадали свыше 50 сотрудников милиции, завил начальник управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Конопляник. Он отметил, что протестующие бросали в милиционеров палки, тротуарную плитку, использовали урны, арматуру и слезоточивый газ. При этом были повреждены автомобильная техника и другое имущество УВД Брестского облисполкома, здание Пинского райисполкома, городское имущество. В целом ущерб оценили на сумму свыше 23 тысяч рублей.

Сейчас идет расследование этих эпизодов. По словам Конопляника, самых активных участников беспорядков задержали сразу после протестов. Затем установили других нарушителей - в том числе благодаря видеороликам событий, опубликованным в интернете, и найденным в смартфонах задержанных, пишет belta.by.

При протестах в Пинске пострадали больше 50 милиционеров. Фото: БелТА из материалов дела

В отношении 10 человек уголовное дело выделено в отдельное производство по ч.2 ст.293 УК - «Участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении насилия над личностью, погромов, уничтожения имущества». За это грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Все обвиняемые - пинчане в возрасте от 18 до 44 лет. Дело уже передано в прокуратуру для направления в суд.