Стало известно, убьет ли кварцевая лампа коронавирус

Кварцевание может помочь уничтожить частицы коронавируса, но пользоваться этим способом надо осторожно. Фото: МАКЕЕВ Иван.

Специалисты ответили на вопрос, можно ли уничтожить вирусы COVID-19 при помощи кварцевых ламп, которые широко применяются для уничтожения вирусов и бактерий, в том числе и тех, что выработали стойкость к антибиотикам.

Исследования, в котором на коронавирус воздействовали ультрафиолетом, показали, что свет с длиной волны 222 нм успешно борется с частицами ковида. Так что применять кварцевые лампы для обеззараживания помещения можно, в том числе и в домашних условиях, пишут Актуальные новости.

В то же время специалисты предупреждают о необходимости соблюдать осторожность при применении кварцевания дома – ультрафиолет может спровоцировать возникновение онкозаболеваний.

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