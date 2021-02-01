Лукашенко об охране госграницы: Мы никогда не бряцали и бряцать оружием не собираемся

Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На встрече с главой Государственного погранкомитета Анатолием Лаппо 1 февраля Александр Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы органами погранслужбы в 2021 году. Он заявил, что 2020 год стал «для всех нас проверкой, особенно для людей в погонах». Лукашенко отметил, что в основном эту проверку выдержали, при этом «пограничные войска по своему основному направлению сработали намного лучше, чем другие силовые структуры».

- Здесь, на западе, мы защищаем не только Беларусь - это рубежи Союзного государства, - цитирует Лукашенко belta.by. По его словам, «работу на последнем метре нашей земли, особенно пограничникам и таможенникам» усложнила пандемия коронавируса, хотя «ситуация была управляемой».

- ...В том плане, что мои распоряжения быстро доводились до войск и исполнялись как никогда, - продолжил свою мысль Лукашенко. - Значит, армия и пограничные войска почувствовали, что надо защищать страну более основательно.

Он добавил также, что Беларусь хочет быть "островком безопасности в Европе и страной, от которой идут только мирные инициативы":

- Мы никогда не бряцали и бряцать оружием не собираемся.

Кстати, общее количество нарушителей на госгранице в прошлом году снизилось более чем в два раза по сравнению с 2019 годом.