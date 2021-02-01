Видеофакт: утонувшего мужчину в Могилеве реанимировали прямо на берегу

Мужчину вытащили из воды и реанимировали. Фото: МЧС.

В Могилеве 31 января спасли мужчину, который провалился под лед на реке Днепр в районе городского пляжа. Сообщение об этом поступило в МЧС в 16.31.

Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что человека из воды уже вытащили члены маневренно-поисковой группы ОСВОДа. Прямо на льду, на расстоянии 15 метров от берега, они проводили с ним реанимационные мероприятия. Пострадавшего вытащили на берег, к реанимационным мероприятиям подключились спасатели МЧС.

Спасенному мужчине 35 лет, он житель Могилева. Мужчина госпитализирован, сейчас он в реанимационном отделении Могилевской городской больницы Скорой помощи, сообщает пресс-служба МЧС.

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