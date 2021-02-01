Не зря февраль - люты! Новые сильные морозы прогнозируют к выходным 6-7 февраля в Беларуси

Сильные морозы прогнозируют к выходным Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Опять резкие перепады температуры ожидаются на этой неделе в Беларуси. Напомним, в целом будет морозно, но если днем 3-4 февраля прогнозируется около ноля градусов, но уже к выходным температура воздуха местами может упасть до минус 28 градусов!

Мы посмотрели численный прогноз, рассчитанный компьютером, на ближайшие шесть дней на сайте 6.pogoda.by. Серьезное понижение температуры ожидается уже в ночь на пятницу, и утром 5 февраля может похолодать до минус 18 в Могилеве, минус 17 в Гродно, минус 16 в Витебске и Минске, минус 15 в Бресте, минус 14 в Гомеле.

Сильные морозы прогнозируют к выходным Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Морозно будет днем в пятницу, в субботу, а в ночь на воскресенье, по расчету численной модели, температура воздуха опустится до минус 28 градусов в Витебске, до 27 мороза в Могилеве, Гродно и Гомеле, до минус 26 в Минске.

Теплее ожидается лишь в юго-западной части страны, там морозы прогнозируют не такие лютые: в Бресте - минус 16. Когда потеплеет - пока неизвестно. Ждем новых прогнозов!