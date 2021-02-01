В Беларуси с 1 февраля выросли пенсии: узнали, кому и сколько добавили

В Беларуси повысили пенсии с 1 февраля 2021 года. Фото: Надежда БУТОВИЧ

С понедельника, 1 февраля, белорусские пенсионеры будут получать более солидные пенсии. Кому и сколько к выплатам добавило правительство?

Так повышаются ежемесячные доплаты к пенсиям для неработающих пенсионеров. Люди в возрасте от 75 до 80 лет теперь будут получать надбавку свыше 49 белрублей. Повысят и надбавки пенсионерам старше 80 лет - надбавка составит ровно 65,72 белорусских рубля. Также надбавки вырастут и для инвалидов І группы, этой категории граждан доплата к пенсиям превысит 65 рублей.

При этом выросли и пособия по уходу за инвалидами І группы и лицами, достигшими 80 лет. В случае ухода за одним человеком выплатят 262 белрубля, а если уход выполняется за двумя и более инвалидами, то пособия составит около 315 рублей.

Повысится размер пенсионных выплат и для иных категорий граждан: для Героев Беларуси и Соцтруда, инвалидов с детства из-а ранений, контузий или увечья.

Напомним, в феврале 2021-го года повышаются в Беларуси также БМП, пенсии и пособия на детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лекарства, медтовары и коммуналка подорожают, а пенсии и пособия вырастут: что изменится в Беларуси с 1 февраля.

Рассказываем, чего ждать в стране с 1 февраля 2021 года (подробности).

Вот у кого и сколько миллиардов долларов Беларусь заняла в 2020 году. Угадаете страны кредиторы?

В прошлом году госдолг Беларуси вырос почти на 30% (подробности).