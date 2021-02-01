«Делал селфи в палате больной матери». Как мошенник из Столинского района обманул пятерых минчан

Мужчина обманывал знакомых и незнакомцев под разными предлогами, теперь его будут судить. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Передано в суд дело в отношении 38-летнего мужчины из Столинского района, который с декабря 2015-го по ноябрь 2017-го выманил крупные суммы у пятерых минчан. Историю рассказывает агентство Минск-Новости со ссылкой на прокуратуру Партизанского района.

Мошенник выманивал деньги у людей под разными предлогами. Одному знакомому предложил организовать совместный бизнес по деревообработке и взял у него 1300 долларов на покупку станка. Потом он выманил у мужчины еще 1000 долларов- якобы на покупку по дешевке иномарки со штрафстоянки. Мужчине он даже показал на телефоне фото автомобиля, и тот соблазнился. У того же мужчины он брал деньги в долг на лечение родственника, на то, чтобы разобраться с последствиями аварии, потом надолго исчез. Объяснил это тем, что тяжело заболел, присылал селфи из больничной палаты. Как выяснилось, в больнице лежала его мать, а мошенник навещал ее и фотографировался в больничном антураже. Всего он причинил знакомому ущерб на 3 900 долларов.

Другому мужчине мошенник обещал помочь закупить древесину для строительства дома, взял предоплату, а позже несколько раз брал еще деньги –на починку оборудования пилорамы. Третьему обещал изготовить половую доску, четвертому – уложить кровлю на строящемся доме. Пятая потерпевшая тоже поверила, что мужчина может помочь ей с покупкой недорогого автомобиля из числа конфискованных и отдала ему 2000 рублей.

Потерпевшие обратились в милицию, а мошенник сбежал. Он скрывался два года, пока его не задержали в России и не экстрадировали в Беларусь.

-В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 УК Республики Беларусь («Мошенничество, совершенное повторно»). Свою вину он признал полностью, - рассказал агентству заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук.

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