Часть больниц Беларуси возвращается к стандартному режиму работы: список

Часть белорусских больниц позвращается к стандартному режиму работы: список. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Минздраве состоялось очередное традиционное рабочее совещание по вопросам COVID-19. Заявляется, что ситуация с коронавирусом в Беларуси находится на постоянном контроле. В результате решили еще часть больниц перепрофилировать на обычный режим работы. Приводим список больниц, которые уже работают в обычном режиме:

Брестская область

Ивановской ЦРБ

Столинская ЦРБ (со 2 февраля)

Дрогичинская ЦРБ

Ляховичская ЦРЬ (в планах)

Витебская область

Витебская городская центральная клиническая больница.

Витебская городская центральная клиническая больница № 1 (с 3 февраля)

Гродненская область

Кардиологическое отделение центральной районной больницы в Лиде

Кардиологическое отделение в Новогрудской центральной районной больнице

Отделения патологии беременности и хирургическое отделение в Дятловской больнице

Хирургическое отделение в Ошмянской центральной районной больнице

Педиатрическое отделение Кореличской ЦРБ

Терапевтическое отделение Свислочской ЦРБ

Часть отделений Ивьевской ЦРБ.

Гомельская область

Гомельская городская клиническая больница

Терапевтические отделения в Речицкой и Ельской центральных районных больницах. Отделенияя педиатрии, реабилитации и неврологии в Жлобинской центральной районной больнице

Кардиологическое отделение в Мозырской ЦГП.

Неврологическое и терапевтическое отделения Ветковской центральной районной больницы.

Минская область

Атолинская больница.

Терапевтический корпус Марьиногорской центральной районной больницы

Минский областной центр медицинской реабилитации (кардиологическое отделение)

Жодинская центральная городская больница (кардиологическое отделение)

Борисовская центральная районная больница (оториноларингологическое отделение)

Могилевская область

Могилевский областной противотуберкулезный диспансер (фтизиатрическое отделение).

Гематологическое отделение в Могилевской областной клинической больнице и ортопедическое отделение в Могилевской больнице №1 (с 8 февраля)

Минск

Городская клиническая больница № 1.

Терапевтический корпус Больницы скорой медицинской помощи.

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