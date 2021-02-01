Избивал, душил, затем ударил в грудь режущим предметом: в Городке ревнивец убил 31-летнюю женщину

За убийство с особой жестокостью в Беларуси преступника могут осудить на пожизненное заключение или смертную казнь. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Криминальная трагедия произошла в Городке в июле 2020-го года. Подробности завершенного расследования уголовного дела сообщила БелТА пресс-служба СК.

Ссора между 33-летним мужчиной и его 31-летней знакомой произошла ночью с 26 на 27 июля. О том, что причиной стал конфликт из-за ревности, станет известно позже… Но 27 июля тоже ночью житель Городка обнаружил в квартире труп своей дочери, он позвонил в милицию.

Как скажут эксперты, неизвестный нанес погибшей множественные удары руками и ногами - не менее 24 травм, душил жертву, а также нанес в грудь удар колюще-режущим предметом. Смерть женщины наступила от асфиксии.

- Преступник с места происшествия сбежал. Но вскоре оперативники вышли на его след и задержали. На его одежде была кровь убитой женщины. А судебно-психиатрическая экспертиза выявила, что преступник в момент убийства мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими, - прокомментировали в СК.

С момента задержания мужчина находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве, совершенном с особой жестокостью (ч.2 ст. 139 УК РБ). Наказание по данной статье - лишение свободы на срок от 8 до 25 лет или пожизненное заключение, или смертная казнь.

Дело передано в прокуратуру для направления в суд.

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