Во время съемок имиджевого ролика для “Динамо-Минск” милиция задержала пресс-секретаря клуба.

Как сообщил пресс-секретарь «Динамо» Александр Строк в своем Instagram, ролик должен был выйти в пятницу, 29 января, однако Строк был задержан во время съемок с дроном и три часа провел в РУВД.

Напомним, накануне в соцсетях минского “Динамо” появился имиджевый полутораминутный видеоролик, посвященный возвращению в клуб Антона Путило. Ролик называется «Пора возвращаться домой!» В нем кадры заснеженного Минска с высоты птичьего полета, а также стадиона “Динамо”.

- Я приехал в Минск 20 лет назад. Именно этому городу я обязан всем, чего добился в этой жизни. Это место значит для меня очень много. Здесь я стал футболистом, здесь я забил свой первый гол, здесь я завоевал свою первую медаль. Я побывал в разных странах, поиграл в классных чемпионатах. Но теперь пришло время вернуться домой. Ведь именно здесь я узнал, что такое настоящая поддержка. Пришло время сказать за это спасибо, – говорит Антон Путило в ролике.

Напомним, что в Беларуси существует целый перечень мест, где нельзя использовать дрон. Например, под запрет на съемку попал весь центр - от Немиги до Первомайской, от Купалы до Дружной. Вот, например, над какими местами и зданиями теперь нельзя летать дронам: Октябрьская площадь и площадь Независимости, Дворец Республики и стадион «Динамо», башни Ворот Минска и Главпочтамт, костел Святых Симеона и Елены, Национальный художественный музей и Купаловский театр.

Интересно, что сразу после этого ГУВД Мингорисполкома выложило ролик, где пресс-секретарь минского “Динамо” благодарит сотрудников отдела гражданства и миграции Центрального РУВД Минска “за профессиональное выполнение своих обязанностей”. Речь идет об оформлении документов иностранных футболистов клуба.

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