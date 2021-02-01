Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 февраля 2021 года: почти 250 тысяч заболевших за все время и 1728 умерших

Стало известно, сколько еще человек в Беларуси заразились коронавирусом на 1 февраля. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Пресс-служба Минздрава Беларуси опубликовала в телеграм-канале официальную статистику по заболеваемости коронавирусом на 1 февраля 2021-го года. Вот сколько еще человек заболели и умерли от «ковида».

Впервые за долгое время цифра инфицированных за сутки опустилась ниже тысячи - всего 959 новых пациентов с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Однако это может быть связано с тем, что данные поступили после выходных. Всего же с начала пандемии в Беларуси коронавирус подтвердился у 249 тысяч 295 человек.

- За сутки в Беларуси выписаны - 678 пациентов, - рассказали в Минздраве и статистику выздоровевших.

С начала пандемии успешно переболели более 236,5 тысячи пациентов. За этот же продолжительный период в лабораториях в общем сделано свыше 4,48 миллиона тестов на коронавирус. За последний день - 9 тысяч 554 теста.

Однако статистика суточных летальных исходов пока остается на прежнем уровне - еще 10 человек с коронавирусом умерли за минувшие сутки. За весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерли 1 тысяча 728 пациентов с выявленным коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 31 января 2021 года: умерли 10 человек, заразились еще 1766.

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 31 января 2021 года (подробности).

«Британский» штамм коронавируса добрался до Японии.

Однако это не единичные случаи - японские медики выявляют очаги заражения (подробности).

Стало известно, убьет ли кварцевая лампа коронавирус.

Кварцевание имеет смысл, но его нужно проводить осторожно (подробности).