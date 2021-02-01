В минских шаурмяшных нашли нелегальных иностранных работников. Фото: ОИОС ГУВД Мингорисполкома.

ОИОС ГУВД Мингорисполкома сообщает об очередных проверках в минских заведениях общепита, на рынках и стройках. На прошлой неделе в пунктах быстрого питания столицы милиция выявила восемь фактов «нарушения законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства». В результате четверо иностранцев привлекли административной ответственности – они работали без специального разрешения.

- В отношении гражданина Азербайджана принято решение о депортации в принудительном порядке. – сообщают в милиции.

А представителей организаций, где работали нелегалы, также привлекали к административной ответственности. В милиции обещают, что такие проверки будут проводиться и впредь.

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