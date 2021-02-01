Лукашенко заявил, что прогноз для Беларуси улучшился и рассказал, как относится к природе «не на камеру»

Лукашенко похвалил работу Белгидромета. Фото: БелТА.

В понедельник, 1 февраля, Александр Лукашенко выслушал доклад главы Минприроды и охраны окружающей среды Андрея Худыка, пишет БелТА.

Среди главных тем: охрана окружающей среды и прогнозы синоптиков.

Так, обращаясь к министру, Александр Лукашенко подчеркнул, что для него абсолютным приоритетом является природа, мол, она это «приоритет приоритетов».

- Есть природа - есть жизнь. Нет природы - нет жизни. Чем грубее, по-хамски мы относимся к природе, тем хуже живем, - уверен он.

В связи с этим Лукашенко заметил, что природные богатства Беларуси (леса, водные ресурсы, болота) необходимо «беречь как зеницу ока».

- Главное - жить в гармонии, как бы это пафосно ни звучало, но это так, - пояснил он.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что в целом в Беларуси порядок, в то время как «мир варварски эксплуатирует природу, уничтожая ее». Здесь же он уточнил, что бывает и у нас некорректное поведение во время отдыха на природе, но это недопустимо.

- Я это не на камеру говорю. Это мое внутреннее убеждение: природа - вопрос номер один. Не может нормально жить человек, если загажено все вокруг, - высказался он и выступил за увеличение числа насаждений в Минске, а также в больших и малых городах.

Кроме того Лукашенко вновь прокомментировал работу Белгидромета.

- Я высказывал свое возмущение тем, как работает у нас Гидрометцентр. Должен вам сказать, что в последнее время зашевелились. И я очень внимательно слежу за этим и отмечу: на три дня - абсолютно точный прогноз, и даже на неделю! Почти никогда не ошибаются. Ну, на полградуса - градус. Разительное изменение. Но надо в этом направлении работать, - посоветовал он.

СПРАВОЧНО: По итогам 2020-го года Беларусь вошла в 50-ку стран по индексу экологической эффективности (49 место из 180). При этом РБ опередила все страны-члены ЕАЭС. За последние 5 лет объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу сократился на 4,5%. Экологический статус 9 из 10 водоемов «хорошо» и выше. Площадь особо охраняемых природных территорий достигла 9% ото всей площади Беларуси.

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