Skoda, отказавшая от спонсирования ЧМ по хоккею в Беларуси, теперь офрмляет свои посты в б-ч-б-цветах.

Громкое заявление представители чешского автомобильного бренда Skoda сделали 16 января: компания отказалась быть спонсором чемпионата мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси. А накануне о таком же решении объявила компания Nivea: она откажется от спонсорства ЧМ по хоккею, если турнир не перенесут из Беларуси. Так и случилось: через два дня стало официально известно, что у Беларуси забрали право проведения Чемпионата мира по хоккею.

Интересно, что три последних поста в своем официальном Instagram-аккаунте Skoda выполнила в бело-красно-белых цветах. Так бренд прорекламировал новую Skoda Fabia:

- Посмотрите вокруг. Мы уверены – вам понравится то, что вы увидете, - таким текстом сопровождается бело-красно-белая картинка.

- Жизнь - увлекательная поездка. Давайте посмотрим, к чему это приведет нас дальше, - говориться в другом сообщении.

- Не только красивое лицо. Это то, что внутри.

Многие решили, что таким образом бренд выражает свое отношение к событиям, происходящим в последнее время в Беларуси. А может, это просто совпадение? Чтобы узнать это, “Комсомолка” спросила об этом представителей бренда. Мы дополним новость, как только получим ответ.

Посмотрите вокруг. Мы уверены – вам понравится то, что вы увидете, - таким текстом сопровождается бело-красно-белая картинка.

- Жизнь - увлекательная поездка. Давайте посмотрим, к чему это приведет нас дальше, - говориться в другом сообщении.

Напомним, недавно стало известно, что Генеральная прокуратура Беларуси готовит пакет документов на эту тему, сообщив, что к рассмотрению принято коллективное обращение о незарегистрированной символике. Утверждается, под обращением подписались более сотни граждан. А петиция против признания бело-красно-белого флага экстремистским уже набрала больше 60 тысяч подписей.