«Вплоть до единой валюты»: Медведев высказался об интеграции Беларуси и России. Фото: ТАСС.

Дмитрий Медведев, который сейчас занимает должность зампредседателя Совбеза России, дал большое интервью российским журналистам. Один из вопросов касался ситуации в Беларуси.

«Они сами должны определиться»

- Это внутреннее дело самой Беларуси – мы всегда так говорили. И конституционный процесс, о котором объявил Лукашенко, должен идти по внутреннему сценарию. Нельзя на них давить, они сами должны определиться. Мы только внимательно наблюдаем, и не хотели бы никакой дестабилизации в Беларуси, несмотря на то, что целый ряд стран сейчас активно этим занимается – пытается вовсю вмешиваться в белорусские дела. Мы этим не занимаемся, пусть сами определяются.

«Мы не давим, но это в наших интересах»

- Что касается интеграционных процессов, я остаюсь на прежней позиции и исхожу из того, что у нас общая позиция, что интеграция взаимополезна. Нам нужно интегрироваться теснее и реализовывать весь потенциал союзного договора, включая те элементы сближения, соединения потенциала наших экономик, которые туда заложены. А это самые разные вопросы, вплоть до единой валюты, - сказал он. – И к этому нужно двигаться, хотя темпы движения могут быть разные. Мы не давим, просто нам представляется, что это в наших интересах. Сейчас там другая ситуация, нужно чтобы они нормализовали ситуацию внутри страны. Но интеграционное движение должно продолжиться – альтернативы никакой нет (...) Белорусская экономика полностью заточена на российскую экономику. Значит, они значительную часть товаров поставляют сюда. Их в других местах нигде не ждут. Именно поэтому тесная интеграция между экономиками, принятие важнейших решений в сфере регулирования в интересах двух стран, - цитирует Медведева ТАСС.

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