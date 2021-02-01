Вот что запретили в Минске из-за февральских сильных морозов

Чтобы не повредились подземные коммуникации в Минске на время морозов запретили любые раскопки.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
О том, что коммунальные и городские службы Минска активно готовятся к грядущим февральским морозам, проинформировал телеграм-канал «Минск. Официально».
Из-за серьезного похолодания в белорусской столице по поручению главы Мингорисполкома даже ввели запрет на раскопки, чтобы не произошло повреждение подземных коммуникаций в заморозки.
- Городским службам серьезно подготовиться к предстоящему похолоданию и обеспечить качественную работу всех систем, - поручил Владимир Кухарев.
Также в ЖКХ будут сформированы аварийные круглосуточные бригады.
По поручению мэра еще должны быть обеспечены все условия для зимнего отдыха: работа катков, лыжных трасс, пунктов проката спортинвентаря. Среди других важных тем на совещании Мингорисполкома обсуждался план по озеленению Минска.
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