Вот что запретили в Минске из-за февральских сильных морозов

Чтобы не повредились подземные коммуникации в Минске на время морозов запретили любые раскопки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что коммунальные и городские службы Минска активно готовятся к грядущим февральским морозам, проинформировал телеграм-канал «Минск. Официально».

Из-за серьезного похолодания в белорусской столице по поручению главы Мингорисполкома даже ввели запрет на раскопки, чтобы не произошло повреждение подземных коммуникаций в заморозки.

- Городским службам серьезно подготовиться к предстоящему похолоданию и обеспечить качественную работу всех систем, - поручил Владимир Кухарев.

Также в ЖКХ будут сформированы аварийные круглосуточные бригады.

По поручению мэра еще должны быть обеспечены все условия для зимнего отдыха: работа катков, лыжных трасс, пунктов проката спортинвентаря. Среди других важных тем на совещании Мингорисполкома обсуждался план по озеленению Минска.

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