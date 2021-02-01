Угадайте, сколько вагонов будет теперь в современных штадлеровских электричках

Первые поезда железная дорога получит летом и тогда же начнет их испытывать. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусская железная дорога и компания «Штадлер Минск» приступили к испытаниям первого пятивагонного электропоезда межрегиональных линий бизнес-класса, сообщает пресс-центр БЖД. Контракт на поставку 10 современных пятивагонных современных электричек был подписан два года назад. Первые такие поезда железная дорога получит летом и тогда же начнет их испытывать.

Базовой моделью для разработки новых пятивагонных электропоездов стали семивагонные электропоезда, которые успешно курсируют по железной дороге с августа 2016 года по маршруту Минск–Гомель.

Максимальная скорость новых пятивагонных электропоездов - 160 км/ч. В поезде предусмотрено 262 места для сидения – 1 и 2 класса. 1 класс – это зона повышенной комфортности, где расположены 16 мест. Здесь комфортабельные кресла со спинкой, регулируемой по углу наклона, индивидуальные подлокотники. Зона 1 класса отделена стеклянной перегородкой с электрическим приводом. Здесь предусмотрены и кнопки вызова проводника. В 1 классе оборудованы места для размещения крупногабаритного багажа, гардероб для верхней одежды. В салонах 2 класса установлены мягкие сидения с подлокотниками по системе «3+2».

Кроме того, электропоезда оборудованы Wi-Fi, а также системой усиления сигнала GSM. Сотрудничество Белорусской железной дороги с компанией «Stadler Rail Group» (Швейцария) началось 10 лет назад, когда был заключен первый контракт на поставку 10 современных электропоездов, 6 из которых были предназначены для городских линий и 4 серии – для региональных линий.