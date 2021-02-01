Доллар и евро дешевеют: что происходит с курсом валют в Беларуси 1 февраля

Февраль 2021 года в Беларуси начался с падения курсов двух из трех основных валют. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, как изменился курс валют в Беларуси после первых февральских торгов 2021-го года, стало известно по информации с сайта Белорусской валютно-фондовой биржи.

Так для евро торги открылись падением европейской валюты с исторического максимума, который она взяла накануне. «Зеленый» также потерял в весе и даже больше, чем евро. А вот российская валюта, наоборот, укрепила свою позицию и прибавила в цене.

Детальнее курс валют в Беларуси на 1 февраля выглядит так:

Доллар стал дешевле на 0,0067 белорусского рубля, и теперь за 1 «зеленый» дают 2,6195 белрубля.

Как и говорилось выше, потеряла в цене и европейская валюта. Минус 0,0056 от исторического максимума и в итоге 3,1742 белрубля за 1 евро.

Российский же рубль прибавил в стоимости, сотня рублей РФ потяжелела на 0,0235 белрубля и в итоге достигла отметки в 3,4693 рубля РБ.

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