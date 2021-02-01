Новая модель белорусской электрички будет с лампами против микробов

В настоящее время на Белорусской железной дороге эксплуатируется 18 современных электропоездов производства швейцарской компании «Stadler Rail Group». Фото: rw.by

Опытные испытания первого пятивагонного электропоезда межрегиональных линий бизнес-класса, в народе более известного как штадлеровская электричка, проводит с конца января Белорусская железная дорога, отмечает пресс-центр БЖД. А пассажиры смогут воспользоваться ими уже в конце лета. Напомним, что ранее по стране курсировали семивагонные электропоезда, сделанные на предприятии «Штадлер-Минск».

Во время эпидемии коронавируса особое внимание уделено безопасности пассажиров. Поэтому пятивагонные электропоезда оборудованы кондиционерами с интегрированным внутри бактерицидным модулем обработки рециркулируемого воздуха. Модуль использует специальные выполненные из кварцевого стекла бактерицидные лампы, уничтожающие микроорганизмы ультрафиолетовым излучением.

Для комфорта на окнах солнцезащитные рулонные шторы с фиксацией в любом заданном положении. В поезде предусмотрены также три туалета, оборудованные аварийной кнопкой вызова персонала, один из которых – для лиц с ограниченными физическими возможностями. Во всех вагонах информация о номерах вагонов и местах, а также информация, размещаемая на элементах управления для пассажиров, продублирована шрифтом «Брайля». Оборудованы также специальные места для проезда людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. В одном из салонов электропоезда предусмотрены зоны для перевозки детских колясок, крупногабаритного багажа или перевозки велосипедов.

В настоящее время на Белорусской железной дороге эксплуатируется 18 современных электропоездов производства швейцарской компании «Stadler Rail Group», которые курсируют по маршрутам городских, региональных и межрегиональных линий бизнес-класса. Они популярны и востребованы.