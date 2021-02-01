«Белавиа» открывает новый рейс в Дубай: сколько стоит билет, и нужен ли ПЦР-тест

«Белавиа» открывает новый рейс в Дубай. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

С 19 февраля «Белавиа» начинает летать в Дубай. Полеты будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам. Обратно - по средам и пятницам. Минимальная стоимость авиабилетов в одну сторону – от 216 евро (это тариф без багажа, включая таксы и сборы), и от 375 евро – туда-обратно (без багажа, включая таксы и сборы). Правда сейчас самых дешевых билетов на ближайший рейс туда-обратно нет - минимальная цена билетов начинается от 420 евро.

Рейс будет выполнять новенький самолет Embraer 195-E2, который «Белавиа» получила перед Новым годом. Отмечается, что если пассажиропоток в Дубай увеличится, самолет заменят на Boeing 737-800, рассчитанный на 189 пассажиров – это самый большой тип самолетов у «Белавиа».

Напомним, что из-за пандемии коронавируса всем авиакомпаниями мира сейчас, мягко говоря, не сладко. И «Белавиа» - не исключение. Весной 2020 года пришлось отменить многие рейсы, другие – сильно сократить. Если в хорошие времена (например, во время проведения вторых Европейских игр) «Белавиа» выполняла около 50 вылетов в сутки, то в течение последних 30 дней, по подсчетам «Комсомолки», самолеты белорусской авиакомпании вылетали в среднем только 20 раз в сутки. А в апреле-мае прошлого года эта цифра и вовсе была около 8. О нынешней загруженности сейчас ничего не сообщается, но по нашим наблюдениям – она минимальная.

- Можно сказать, что открытие рейса в Дубай - это глоток свежего воздуха и надежда на скорое возобновление регулярного авиасообщения по всем маршрутам карты полетов «Белавиа», - заявил замдиректора «Белавиа» Игорь Чергинец. - Возможность открытия регулярных рейсов в Дубай обсуждалась давно, но стала реальной только сейчас. Надеемся, что белорусские туроператоры отдадут предпочтение комфортным рейсам без пересадок. Также мы рассчитываем, что прямые рейсы посодействуют въездному туризму в Беларусь и поспособствуют увеличению количества путешественников из ОАЭ.

ЕСТЬ ВОПРОС

Какие правила посещения ОАЭ?

- При регистрации на рейс пассажирам необходимо будет предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на английском или арабском языке, полученную не ранее 72 часов до вылета, - сообщает авиакомпания. - По прилете пассажиры обязаны предъявить медицинскую страховку на весь период пребывания в ОАЭ, покрывающую расходы на лечение от коронавирусной инфекции, заполнить анкету о состоянии здоровья. Некоторых пассажиров могут попросить сдать ПЦР-тест в аэропорту по прилете в Дубай и пройти самоизоляцию до получения результатов теста. Все пассажиры, прибывающие в Дубай, должны установить мобильное приложение COVID-19 – DXB Smart App.

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